Супрун разъяснила ситуацию с загрязнением воздуха в Украине и дала важные советы

Бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в связи с загрязнением воздуха в Украине дала несколько профессиональных советов.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, основная причина опасного уровня загрязнения воздуха - это показатели высокой концентрации CO (окиси углерода или угарного газа), которые появляются из-за выброса автомобилей. Кроме автомобилей, высокая концентрация оксида углерода, вероятно, образовалась из-за массового сжигания травы, листьев, мусора, остатков с полей и горения болот (торфяников).

Супрун отметила, что повышенный уровень оксида углерода прочно связывается с гемоглобином и образует карбоксигемоглобин, и тем самым уменьшает количество кислорода, переносимого кровью. Таким образом, жизненно важные органы не получают достаточное количество кислорода. Для младенцев, беременных женщин или людей с болезнями дыхательных путей это критично. В дополнение, высокий уровень СО может влиять на координацию и концентрацию внимания.

Также Супрун написала, что делать, чтобы уменьшить риски. Она рекомендует не сжигать листья. Ведь в них живут полезные насекомые, и они помогают удерживать влагу в земле, не жечь стерню и сухостой, рассказать своим знакомым и родственникам о том, что не надо сжигать листья или мусор, отказаться от автомобилей по крайней мере на период безветренных теплых дней и холодных ночей, делать дома влажную уборку, не греться газом на кухне и меньше стоять у плиты, бросить курить и пользоваться дневными кремами с ретиноидами и токоферолом.

В дополнение Супрун подчеркнула, что покупать медицинские маски или оригинальные повязки не стоит. Необходимо приобрести респиратор с фильтрами, и его надо регулярно менять на новый.

Как сообщал "Апостроф", за последние дни в пяти украинских городах концентрация оксида углерода превысила предельно допустимую норму.