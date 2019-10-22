В пяти городах выше нормы: появились новые данные о загрязнении воздуха в Украине

За последние дни в пяти украинских городах концентрация оксида углерода превысила предельно допустимую норму.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, сеть гидрометеорологических организаций ведет в постоянном режиме наблюдение за загрязнением различными ингредиентами, включая оксидом углерода. Там считают, что распространенная на днях обеспокоенность загрязнением воздуха не имеет существенных оснований.

"Только в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе было превышение предельно допустимой концентрации, но такое превышение является характерным для такого осеннего периода, и ничего чрезвычайного на территории Украины нет", - заявил Кульбида.

Он назвал это "обычным режимом загрязнения" и отметил, что помимо оксида углерода, есть незначительное превышение по некоторым другим параметрам. О чем именно идет речь он не уточнил.

"Ничего чрезвычайного в Украине с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха не произошло. Это привычные концентрации загрязнителей, которые очень часто повторяются", - подытожил Кульбида.

Как сообщал "Апостроф", в Киевской городской государственной администрации уверяют, что в воздухе столицы нет масштабного превышения концентрации вредных веществ.