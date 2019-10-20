Чем дышат украинцы: опубликованы тревожные данные

Уровень концентрации угарного газа (СО) над Украиной достиг наивысших мировых отметок: воздух в районе от Харькова до Винницы почти так же загрязнен, как в промышленных районах Китая и США.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Олег Попенко.

Попенко, который занимает должность главы комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КМДА, отметил, что в Украине нет такой концентрации промышленных предприятий и населения, как в сравнимых по уровню загрязнения регионах.

При этом загрязнению подверглась значительная часть страны: территория от Киева до Харькова и от Винницы до Мариуполя.

"Что могло так загрязнить воздух в Украине? От себя, непонятно, что это может быть, у меня единственный вариант: это массовое сжигание листьев, костры, горят торфяники", – пишет Попенко.

Также он опубликовал карты, на которых отображается уровень загрязненности воздуха над Украиной, Нью-Йоркской агломерацией и промышленными регионами Китая.

Как ранее сообщал "Апостроф", жители Запорожья жалуются на дым из труб заводов, расположенных в черте города и на ухудшение экологической ситуации.