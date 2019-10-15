На Хортице "герои парковки" осквернили аллею памяти бойцов АТО: фото

В Днепре на Хортице водители запарковались на дубовой аллее, которую посадили на честь погибших бойцов АТО.

Об этом сообщается на странице сообщества "Х**вый Днепр" в Telegram.

Пользователи соцсетей возмущены этим актом вандализма и пренебрежения к защитникам отечества.

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"Пока у нас нет полиции, будет становиться все хуже", "Быдлятина, она такая", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина пенсионного возраста устроил громкий публичный конфликт на улице с представителями патрульной полиции. Его пытались оштрафовать за неправильную парковку, однако он в ответ обвинил полицейских в вымогательстве.

Между тем, женщина-очевидец ДТП с троллейбусом в Киеве заявила, что с момента столкновения две патрульные машины полиции просто проехали мимо аварии и даже не остановились.