RU  UA  EN

вторник, 15 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

15 октября

18:26
Бывшая звезда Disney стала лучшей на PornHub: правда, теперь ее по ТВ не покажут
17:47
В сети обсуждают новый образ Кейт Миддлтон: 23 года назад так выглядела принцесса Диана
17:24
Пара сыграла свадьбу в стиле Гарри Поттера: такого нелепого фотошопа нет даже в альбомах украинцев
16:50
Сильно напортачил: Сергей Бабкин рассказал о кризисе в отношениях с женой
16:06
Запрещенная в Украине певица отправила письмо Зеленскому с просьбой пустить ее в страну
15:54
Уменьшу число депутатов до 11: в сети показали яркую фотожабу с Шевченко после выхода на Евро-2020
14:52
Разбитый локоть и ссадины: в Киеве пытались ограбить ведущую Руслану Писанку
14:45
Неожиданный герой: названо имя лучшего игрока матча Украина - Португалия
14:20
Из галереи в США украли картину Сальвадора Дали за 32 секунды: видео
14:00
Не проиграть Сербии: почему для Украины так важен последний матч отбора Евро-2020
13:50
Был один лишь вопрос - за что? Екатерина Кухар рассказала о смерти первенца
13:33
Родные Заворотнюк впервые рассказали о болезни и лечении актрисы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Хортице "герои парковки" осквернили аллею памяти бойцов АТО: фото

вторник, 15 октября 2019, 18:18
переглянути новину українською

В Днепре на Хортице водители запарковались на дубовой аллее, которую посадили на честь погибших бойцов АТО.

Об этом сообщается на странице сообщества "Х**вый Днепр" в Telegram.

Пользователи соцсетей возмущены этим актом вандализма и пренебрежения к защитникам отечества.

gallery / 2335

"Пока у нас нет полиции, будет становиться все хуже", "Быдлятина, она такая", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина пенсионного возраста устроил громкий публичный конфликт на улице с представителями патрульной полиции. Его пытались оштрафовать за неправильную парковку, однако он в ответ обвинил полицейских в вымогательстве.

Между тем, женщина-очевидец ДТП с троллейбусом в Киеве заявила, что с момента столкновения две патрульные машины полиции просто проехали мимо аварии и даже не остановились.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Вопросов больше, чем ответов: что задумали в Украине с отменой трудовых книжек

Как в Украине отметили День защитника: фото, видео и подробности

Легализовать и растворить: что происходит с добробатами в Украине

Почти лето: синоптики порадовали погодой на праздничные выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: