Звонят и шлют СМСки: в хоре Веревки рассказали об угрозах после скандала, видео

Гендиректор, художественный руководитель Национального хора имени Григория Веревки Зиновий Коринец взял на себя вину за скандальное выступление коллектива.

Об этом сообщает информагентство "Укринформ".

Коринец также рассказал, что он получает много угроз из-за выступления с "95 кварталом" в номере о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

"Разные люди звонят. Но говорят в основном одно и то же: либо угрожают, или требуют, чтобы заявление об увольнении написал", – сказал Коринец.

"Смс-ки соответствующие шлют. Только прошу, не делайте из меня жертву. Потому что это я виноват, это я поступил неэтично", – добавил он.

Напомним, в анонсе номера ведущий Степан Казанин назвал пожар в доме Гонтаревой "ярким событием", а песню, посвященную этому - "зажигательным фолком". В пародийной композиции можно услышать следующие слова: "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерича".

Как сообщал "Апостроф", очередной выпуск шоу "Вечерний квартал" с участием национального хора имени Георгия Веревки вызвал настоящий шквал эмоций, и не только в социальных сетях.