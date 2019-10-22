RU  UA  EN

вторник, 22 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

22 октября

09:38
Доллар дешевеет: в НБУ озвучили курс валют на 22 октября

21 октября

18:45
Реприватизация крупных объектов негативно скажется на показателях бюджета-2020 - СМИ
18:32
Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали детальный прогноз для Украины
14:25
В Кабмине сделали важное заявление о приватизации крупных госпредприятий
13:23
Что происходит с курсом доллара в обменниках Киева: свежее фото
08:29
Гривна ослабевает: в НБУ озвучили курс валют на 21 октября
07:23
Когда миссия МВФ вернется в Украину: названы четкие сроки

20 октября

17:59
Замминистра обвинил комитет Рады по энергетике в импорте электроэнергии из России
07:59
Какие продукты в Украине дорожают, а какие теряют в цене: интересная инфографика

19 октября

15:16
Скандал в энергетике: эксперт заявил о лоббировании нардепом Герусом интересов Коломойского

18 октября

16:35
Рада приняла в первом чтении госбюджет-2020: какими будут пособия и минимальная зарплата
16:35
Давление на "Криворожсталь" и реприватизация "Укртелекома" нанесут Украине убытки и имиджевые потери - политолог
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Звонят и шлют СМСки: в хоре Веревки рассказали об угрозах после скандала, видео

вторник, 22 октября 2019, 11:12
переглянути новину українською

Гендиректор, художественный руководитель Национального хора имени Григория Веревки Зиновий Коринец взял на себя вину за скандальное выступление коллектива.

Об этом сообщает информагентство "Укринформ".

Коринец также рассказал, что он получает много угроз из-за выступления с "95 кварталом" в номере о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

"Разные люди звонят. Но говорят в основном одно и то же: либо угрожают, или требуют, чтобы заявление об увольнении написал", – сказал Коринец.

"Смс-ки соответствующие шлют. Только прошу, не делайте из меня жертву. Потому что это я виноват, это я поступил неэтично", – добавил он.

Напомним, в анонсе номера ведущий Степан Казанин назвал пожар в доме Гонтаревой "ярким событием", а песню, посвященную этому - "зажигательным фолком". В пародийной композиции можно услышать следующие слова: "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерича".

Как сообщал "Апостроф", очередной выпуск шоу "Вечерний квартал" с участием национального хора имени Георгия Веревки вызвал настоящий шквал эмоций, и не только в социальных сетях.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сухо и +24: октябрьское лето продлится еще неделю

"Горела хата": как "Квартал-95" с хором Веревки попали в скандал

Дембельский аккорд: в Украине отправят в отставку всех прапорщиков

Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: