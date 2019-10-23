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На Запорожье стая собак загрызла женщину: детали жуткого ЧП

среда, 23 октября 2019, 17:16
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В селе Семеновка Запорожской области госпитализировали пожилую женщину, которая скончалась, вероятно, из-за укусов бродячих собак.

Об этом сообщили в Пологовском районном отделе полиции.

71-летнюю женщину обнаружили жители села на окраине Семеновки в воскресенье, 20 октября. Она была без сознания, на конечностях, животе и голове были многочисленные рваные раны.

Пострадавшую срочно госпитализировали в реанимационное отделение Пологовской районной больницы, но спасти ее жизнь не удалось. Во вторник, 22 октября, женщина скончалась.

В полиции предполагают, что пострадавшая стала жертвой нападения бродячих собак, по факту ее гибели открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщал "Апостроф", раньше в Полтаве стая бездомных собак напала на женщину, которая впоследствии от укусов умерла в больнице.

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