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Почему уровень загрязнения воздуха над Украиной бьет "рекорды": названы главные факторы

среда, 23 октября 2019, 15:49
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В Украине зафиксированы рекордные уровни загрязнения воздуха, представители властей и эксперты называют ряд причин, которые могут объяснить ситуацию.

Об этом пишет "Апостроф" в материале "Чревато смертельным исходом: что происходит с воздухом в Украине".

Так, в КГГА сообщили, что проблема в горящих торфяниках в Обуховском районе Киевской области. По причине пожаров больше всего был загрязнен воздух над Голосеевским районом столицы. Чиновники советуют украинцам ограничить пребывание на открытом воздухе, закрывать окна ночью и по утрам, пить больше воды и проводить влажные уборки дома. В то же время в ГСЧС отметили, что тушение пожаров в нескольких областях страны на торфяниках площадью возгорания в 15 га в Житомирской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях продолжается.

В Укргидрометцентре сообщили, что в ближайшие дни чрезвычайный уровень пожарной опасности будет сохраняться, при этом отсутствие ветра усугубляет ситуацию.

"23-25 октября в большинстве районов западных, северных областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности", - отметили в центре.

Синоптик Наталья Диденко подтвердила, что ситуация с погодой не способствует нормализации ситуации.

"Осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль. Туманы и слабый ветер будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, которых хватает, особенно в крупных городах. Ситуация продлится еще до конца недели", - заявила она.

Основатель проекта "Эко.Экспедиция" Александр Ярощук упомянул еще одну причину загрязнения воздуха – выбросы автомобилей. Он заявил, что из-за засилья "евроблях", которые не соответствуют экологическим стандартам, выбросы резко увеличились.

"90% всего загрязнения воздуха в Киеве из-за автомобилей", - заявил он.

Также он упомянул выбросы с промышленных предприятий, которые никем не регулируются после расформирования профильного органа – государственной инспекции.

"Часть загрязнения образуется в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях - там, где большая концентрация промышленных предприятий. Выбросы предприятий никто не мониторит. У нас нет государственного контролирующего органа в сфере экологии. Инспекция ликвидирована, а новый орган никто не создал. Предприятия могут делать, что хотят. И они этим пользуются", - добавляет Ярощук.

Сжигание опавшей листвы также усложняет ситуацию с чистотой воздуха, заявил эксперт центра экологических инициатив "Экодия" Олег Савицкий

"Идет большое неорганизованное сожжение органических остатков… Стерня сжигается тысячами гектаров. Когда это происходит одновременно, то дает такой колоссальный эффект. Из-за погодных условий загрязнение рассеивается медленно, - заметил он.

Как сообщал "Апостроф", 23 октября Киев накрыл масштабный смог, внешне похожий на густой туман. Жители города начали выдвигать предположения относительно происхождения смога, а чиновники КГГА заявили, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму.

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