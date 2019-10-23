RU  UA  EN

среда, 23 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 октября

00:44
Взрыв в центре Киева: стало известно о гибели легендарного ветерана АТО с позывным "Сэнсэй"
00:26
В Сумах недовольный пассажир расстрелял таксиста: видео и подробности ЧП
00:13
Киев превращается в Silent Hill: появились зрелищные видео туманного города, снятые с воздуха
00:01
Люди погибли у входа бар: появились новые видео с места взрыва в центре Киева

22 октября

23:48
В центре Киева при взрыве погибли люди: первые фото, видео и подробности
23:20
Не укладывается в голове: на Волыни назревает скандал из-за "внезапной" смерти резервиста ВСУ, видео
22:34
Гибель в Киеве известной мотоблогерши: появились фото виновников и новые подробности
21:30
Игра в карты с дьяволом: в Украине указали на реальный план Кремля на море
21:20
Путаны устроили драку возле отеля в центре Киева: опубликовано видео
20:50
У главаря ЛНР оконфузились с фото российского оружия
20:12
Насколько богаты члены королевской семьи: состояние Елизаветы II, ее детей и внуков
19:18
Король Таиланда женился на генерале и на генерал-майоре, но что-то в семье двоеженца пошло не так
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Киев превращается в Silent Hill: появились зрелищные видео туманного города, снятые с воздуха

среда, 23 октября 2019, 00:13
переглянути новину українською

Киев накрыл масштабный смог, внешне похожий на густой туман.

Соответствующие видео, снятые с воздуха, опубликованы на YouTube.

Киевляне не на шутку обеспокоились опасным явлением. В сети появились предположения: туман, результат мощного пожара, или смог из-за выбросов от автомобилей и предприятий.

При этом, столичные чиновники уверяют, что в воздухе Киева концентрация загрязняющих веществ не превышает нормы. При этом, появление тумана с неприятным запахом объясняют сочетанием погодных условий с привычными для Киева выбросами.

"Листья сжигают, несмотря на запрет, особенно в частном секторе. Весь город в дыму, нечем дышать, а нам рассказывают о горящих где-то торфяниках)" – комментируют кадры в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее была опубликована карта, на которой самый высокий показатель загрязнения воздуха зафиксирован в украинской столице – городе Киеве.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: