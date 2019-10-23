Киев превращается в Silent Hill: появились зрелищные видео туманного города, снятые с воздуха

Киев накрыл масштабный смог, внешне похожий на густой туман.

Соответствующие видео, снятые с воздуха, опубликованы на YouTube.

Киевляне не на шутку обеспокоились опасным явлением. В сети появились предположения: туман, результат мощного пожара, или смог из-за выбросов от автомобилей и предприятий.

При этом, столичные чиновники уверяют, что в воздухе Киева концентрация загрязняющих веществ не превышает нормы. При этом, появление тумана с неприятным запахом объясняют сочетанием погодных условий с привычными для Киева выбросами.

"Листья сжигают, несмотря на запрет, особенно в частном секторе. Весь город в дыму, нечем дышать, а нам рассказывают о горящих где-то торфяниках)" – комментируют кадры в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее была опубликована карта, на которой самый высокий показатель загрязнения воздуха зафиксирован в украинской столице – городе Киеве.