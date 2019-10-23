Чревато смертельным исходом: что происходит с воздухом в Украине

Начало недели ознаменовалось в столице нешуточной паникой в социальных сетях. Ряд активистов и экологов выложили на своих страничках замеры состояния атмосферного воздуха в Киевской области и соседних регионах, согласно которым, концентрация вредных веществ в воздухе над столицей просто катастрофическая. Что на самом деле происходит с экологией в Киеве, и есть ли реальные основания для опасений, разбирался "Апостроф".

Рекордное загрязнение?

"Украина с самого утра накрыта облаком угарного газа (моноксида углерода). Уровень загрязнения самый высокий в Европе, на уровне с промышленно загрязненными районами Китая", - написал на своей страничке в Facebook активист Евгений Сойкин, сославшись на данные сервиса windy.com, на котором в реальном времени происходит мониторинг состояния загрязнения воздуха.

Еще один ресурс SaveEcoBot, который также отслеживает уровень загрязнения воздуха, зафиксировал, например, в Киеве по состоянию на 13:00, 21 октября показатели загрязнения воздуха в пределах от 140 единиц (при норме около 50) в Святошинском районе, и до 160 единиц в Днепровском районе столицы.

"Уровень СО2 по Украине превышает уровень самых загрязненных районов земного шара", - отметил глава комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в общественном совете при КГГА Олег Попенко.

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Что происходит?

А вот здесь уже сложнее, ведь версии происходящего распространяются по соцсетям с огромной скоростью. Так, в КГГА сообщили, что всему виной 1,4 гектара торфяников, которые горят в Обуховском районе Киевской области.

"Из-за погодных условий и большой площади возгорания наблюдается ухудшение воздуха в Голосеевском районе города Киева", - отметили в КГГА.

По данным ГСЧС, всего в Украине продолжается тушение пожаров на торфяниках общей площадью возгорания в 15 гектаров. Горит в Житомирской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях. Однако спасатели уверяют, что площадь пожаров незначительная, а значит, серьезных последствий для экологии нет.

Тем не менее, чтобы нивелировать негативные последствия для здоровья человека от пожаров на торфяниках, чиновники советуют украинцам ограничить пребывание на открытом воздухе, закрывать окна (особенно ночью и рано утром), пить побольше воды и проводить влажные уборки в квартирах и домах.

Чиновники советуют украинцам ограничить пребывание на открытом воздухе Фото: pixabay.com

Кстати, погодные условия с точки зрения способствования загрязнения воздуха сейчас в Украине действительно не самые лучшие.

Во-первых, в Укргидрометцентре сообщили, что в ближайшие дни чрезвычайный уровень пожарной опасности будет сохраняться.

"23-25 октября в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

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Во-вторых, отсутствие ветра.

"Уже длительное время над Украиной преобладает антициклональний характер погоды, когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль, - отметила синоптик Наталья Диденко. – Туманы и слабый ветер будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, которых и так хватает, особенно в крупных городах. И такая ситуация продлится еще до конца недели".

Еще одна возможная причина загрязнения воздуха – выбросы автомобилей. Ситуация усугубилась после появления в стране большого количества так называемых "евроблях", которые далеко не всегда соответствуют экологическим стандартам.

"В больших местах традиционно загрязняют воздух автомобили. Например, 90% всего загрязнения воздуха в Киеве из-за автомобилей", - комментирует ситуацию "Апострофу" основатель проекта "Эко.Экспедиция" Александр Ярощук.

Добавляет вредных веществ в атмосферу и сжигание опавшей листвы в частном секторе и стерни на полях.

"Такое загрязнение — это индикатор того, что идет большое неорганизованное сожжение органических остатков, - поясняет "Апострофу" эксперт центра экологических инициатив "Экодия" Олег Савицкий. – Речь идет не только о листьях в частных домовладениях. Это и огромные поля, ведь в Украине стерня сжигается тысячами гектаров. Когда это происходит одновременно, то дает такой колоссальный эффект. А из-за погодных условий это загрязнение рассеивается более медленно, поднимается высоко в атмосферу вследствие температурной инверсии".

Ну и, конечно же, выбросы крупных промышленных предприятий никто не отменял.

Выбросы крупных промышленных предприятий никто не отменял Фото: pixabay.com

"Часть загрязнения образуется в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. То есть там, где сохраняется большая концентрация промышленных предприятий. А выбросы этих предприятий сегодня никто не мониторит. У нас нет государственного контролирующего органа в сфере экологии. Инспекция ликвидирована, а новый природоохранный орган никто не создал. Вот и выходит, что предприятия могут делать все, что хотят. И сейчас они этим пользуются", - добавляет Ярощук.

Что говорит власть?

Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге заявил, что причин для паники нет.

"Мне доложили, что по официальным нашим данным в воздухе ничего аномального не наблюдается. Качество воздуха сейчас в пределах допустимой концентрации. То есть никаких аномальных превышений чего-то опасного в воздухе мы, по официальным данным, не видим", - отметил Гончарук.

Глава правительства пообещал взять вопрос на контроль и выйти к обществу с коммуникацией.

Впрочем, по словам экологов, "официальные данные", которые попадают на стол к премьеру, могут не учитывать всех факторов загрязнения атмосферного воздуха.

"В Украине нет нормальной системы мониторинга качества воздуха. Да, Укргидрометцентр делает исследования, но они берут пробы не по всем показателям, соответственно не показывают адекватной картины. Мы не можем знать, что реально происходит с воздухом, ведь нет нормальной системы и достаточного количества точек мониторинга", - резюмировал Ярощук.

Стоит ли переживать?

И да, и нет.

"Углекислый газ – достаточно токсичен. Во-первых, он препятствует усвоению человеком кислорода, а, во-вторых, возбуждает дыхательные центры, - поясняет "Апострофу" токсиколог Владимир Саркисян. – Когда в организме избыток углекислого газа, то рефлекторно происходит вдох. Таков механизм дыхания в принципе. Соответственно, перевозбуждение этого центра нарушает дыхательный ритм и получается порочный круг: мы вдыхаем больше возбуждающего агента, но не получаем достаточно кислорода. Это чревато серьезными расстройствами дыхания, вплоть до смертельного исхода".

Признают незначительные превышения и в Укргидрометцентре.

"Но повышенная концентрация углекислого газа в атмосфере сейчас не имеет никакого негативного влияния на человеческий организм, поскольку изменение этой концентрации исчисляется даже не в процентах и даже не в десятых долях процента. То есть оно никак не влияет на человеческий организм в токсическом плане", - резюмировал токсиколог.