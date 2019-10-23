Стало известно о трагической смерти ветерана АТО: в сети волна скорби

Из-за внезапной остановки сердца умер 36-летний ветеран АТО Дмитрий Фесенко, который должен был участвовать в Марафоне морской пехоты США.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Сергей Сердюк.

"21 октября умер ветеран антитеррористической операции, воин Национальной гвардии, снайпер батальона "Донбасс" Дмитрий Фесенко, 36 лет, житель г. Полтава", - сказано в сообщении.





Как уточнил Сергей Сердюк, несчастье произошло на тренировке, в результате внезапной остановки сердца (оторвался тромб). Дмитрий Фесенко готовился к участию в Марафоне морской пехоты США, запланированном на воскресенье, 27 октября.

Ветеран АТО был добровольцем и на протяжении 3 лет участвовал в боевых действиях по всей линии фронта. В 2015 году он был ранен в результате подрыва на растяжке. Позже у Дмитрия Фесенко диагностировали миелому (рак костного мозга).

Информация о преждевременной смерти бойца вызвала волну скорби в соцсетях. Пользователи оставляют свои соболезнования родным Дмитрия Фесенко в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", в результате взрыва в центре Киева погиб известный ветеран АТО.