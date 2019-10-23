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Стянули десятки "Градов": боевики ЛНР устроили наглую провокацию на Донбассе

среда, 23 октября 2019, 15:05
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Наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали грубое нарушение мирных договоренностей со стороны боевиков так называемых ЛНР и ДНР.

Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

В частности, 19 октября беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал вооружение, которое было размещено с нарушением линий отвода: 21 реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" около населенного пункта Краснолучский, Луганской области, и 2 самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика" возле Тернового, Донецкой области.

Также наблюдатели ОБСЕ зафиксировали вооружение боевиков, размещенное без нарушения линий отвода, но за пределами оговоренных мест хранения.

"У Круглика выявлено 26 танков (неустановленного типа), у населенного пункта Мирное – 8 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 18 танков (неустановленного типа), 9 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка" и 5 противотанковых пушек МТ-12 "Рапира". У населенного пункта Хрустальный обнаружено 10 единиц 152-мм гаубиц "Мста-Б"и 8 единиц буксируемых орудий калибра 152 мм 2А36 "Гиацинт-Б". Кроме того, в районе населенного пункта Терновое выявлено 8 танков Т-72", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", 22 октября боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня: в результате обстрелов на Донбассе погиб украинский военный.

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