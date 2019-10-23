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"Тайный" отдых Порошенко на Мальдивах: журналисты пояснили, чем опасно неожиданное решение суда

среда, 23 октября 2019, 18:47
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Печерский районный суд Киева разрешил следователям ГБР временный доступ к внутренним материалам журналистов "Схем", которые готовили расследование об отпуске Петра Порошенко на Мальдивах в январе 2018 года, сами журналисты при этом указали на ряд угроз такого решения.

Об этом говорится в заявлении редакции "Схем", опубликованном на странице Натальи Седлецкой в Facebook.

Так, суд разрешил следователям на месяц доступ к отснятому материалу, запросах редакции, графику работы журналистов и других сотрудников редакции и данных об оплате их труда.

В редакции считают, что подобное решение приводит к риску раскрытия анонимных источников журналистов, тем самым нарушается статья 10 Европейской конвенции по правам человека. Также журналисты обеспокоились тем, что в случае отказа в предоставлении доступа к части материалов, детективы ГБР начнут проводить обыски и оказывать давление на сотрудников издания таким образом.

"Понятно, что выполнить в полном объеме решение невозможно - скажем, переписки журналистов с редакторами, данные о редакционном процессе подготовки программы расследований мы не предоставляем, и это было легко предсказать. Поэтому нельзя исключать, что правоохранители намеренно придумали основания для получения себе права на проведение обысков в редакции", - заметили в "Схемах".

В редакции уточнили, что не планируют предоставлять следствию редакционную информацию, которая не имеет отношения к сути указанного производства и несет риски раскрытия анонимных источников.

Как сообщал "Апостроф", ранее во время судебного заседания по делу Сергея Пашинского, которого обвиняют в нанесении телесных повреждений с помощью оружия, произошло несколько нелепых моментов, которые вызвали смех у присутствующих. В частности, речь идет о тезисах стороны обвинения – прокурора от ГБР и его доводов для суда.

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