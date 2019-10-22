Следующей ждем Верку Сердючку: сети взбудоражило обращение комика из СНБО к "поклонникам"

Шоумен и продюссер "Квартала 95" Сергей Сивохо, которого назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, сделал важное заявление, вызвавшее бурную реакцию у украинцев.

"Не ожидал, что у меня столько поклонников, в том числе тайных) В любом случае, всем огромное спасибо за внимание ко мне и к теме Донбасса. Понимаю, что болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать", - написал он на своей странице в Facebook, таким образом прокомментировав бурю неодобрения в связи со своим назначением.

По его словам, он будет отвечать "только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами".

"И работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах. Я предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом. Скоро вы все увидите, и тогда мы сможем конструктивно дискутировать. А пока давайте объединять усилия во имя Донбасса, Крыма и Украины. Мир нам!" – добавил он.

В сети тут же отреагировали на заявление новоявленного чиновника из СНБО, припомнив ему поддержку беглого президента Виктора Януковича.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети бурно отреагировали на назначение Сивохо советником секретаря СНБО.

Также Сивохо рассказал, чем займется в СНБО.