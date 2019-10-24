Невидимый Киев: в соцсетях делятся зрелищными фото окутанной туманом столицы

Уже который день кряду киевская столица просыпается и засыпает на фоне густого тумана, который создает очень серьезные препятствия для автомобилистов.

24 октября не стало исключением. С самого утра в столице минимальная видимость, которая не превышает 500 метров.

Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями Киева, который оказался в "плену" данного природного явления. Кадры действительно шокируют.

При этом городские власти заверяют, что туман - обычное явление. При этом жители столицы не могут припомнить, когда в последний раз Киев так серьезно и долго был поглощен туманом.

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Напомним, что в Украине зафиксированы рекордные уровни загрязнения воздуха, представители властей и эксперты называют ряд причин, которые могут объяснить ситуацию.