Невидимый Киев: в соцсетях делятся зрелищными фото окутанной туманом столицы

Уже который день кряду киевская столица просыпается и засыпает на фоне густого тумана, который создает очень серьезные препятствия для автомобилистов.
24 октября не стало исключением. С самого утра в столице минимальная видимость, которая не превышает 500 метров.
Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями Киева, который оказался в "плену" данного природного явления. Кадры действительно шокируют.
При этом городские власти заверяют, что туман - обычное явление. При этом жители столицы не могут припомнить, когда в последний раз Киев так серьезно и долго был поглощен туманом.
Напомним, что в Украине зафиксированы рекордные уровни загрязнения воздуха, представители властей и эксперты называют ряд причин, которые могут объяснить ситуацию.