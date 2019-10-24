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Сколько будет стоить открыть казино в Украине: названы крупные суммы

четверг, 24 октября 2019, 18:09
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Стартовую стоимость лицензии на организацию игорного бизнеса в Украине планируют установить на уровне 30,6 миллиона гривен в Киеве и 20,3 миллиона гривен — в других городах.

Суммы, в которые обойдется покупка лицензии, указаны в тексте законопроекта, который появился на сайте Верховной Рады в четверг, 24 октября.

Закон о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр предполагает, что начальный ежегодный размер платы за лицензию для электронного аукциона должен быть не менее суммы, эквивалентной 18 700 размерам месячного прожиточного минимума для игорных заведений Киева и 12 400 - для казино в других населенных пунктах. То есть, если с 1 декабря прожиточный минимум будет составлять 1638 грн, то лицензия для казино в Киеве обойдется в 30,6 млн грн, а в других городах - в 20,3 миллиона.

Кроме того, законопроект устанавливает ежегодный размер платы за каждую лицензию на игровой стол с рулеткой - 730 размеров месячного прожиточного минимума, за другие столы - 375 размеров. Ежегодная плата за каждую лицензию на игровой автомат составит сумму, эквивалентную 15 размерам месячного прожиточного минимума.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, где в Украине будут открыты казино и куда пойдут средства от прибыли.

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