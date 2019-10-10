Уберем все с улиц: Зеленский анонсировал масштабные изменения в игорном бизнесе

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне, который проходит в Киеве в четверг, 9 октября, рассказал, где в Украине будут открыты казино и куда пойдут средства от прибыли.

Про будущее игорного бизнеса в Украине Владимир Зеленский рассказал, отвечая на вопрос корреспондента "Апострофа" Юлии Забелиной.

По словам главы государства, готовящиеся изменения в законодательстве должны "уменьшить количество простых людей, которые тратят свои деньги".

"Мы хотим убрать с улиц всю эту игровую историю. Самая сложная проблема в том, что человек идет с работы и свои последние копейки там проигрывает", - считает Владимир Зеленский.

Как следует из ответа президента, на первом этапе легализации игорного бизнеса будут разрешены казино только в крупных 5-зведочных отелях (для Киева — минимум 200 номеров, для регионов — 150). Лицензия будет продаваться на аукционах, по словам Зеленского, "очень дорого", но если этим заинтересуется серьезный брендовый отель, лицензию могут даже подарить.

"Для чего это? Чтобы люди начали строить в Украине 5-звездочные гостиницы..." - объяснил планирующиеся новации Владимир Зеленский.

По его словам, все вырученные средства от деятельности казино "пойдут на спорт, медицину и образование".

Как сообщал "Апостроф", представители Национального реестра рекордов на пресс-марафоне Зеленского зафиксировали мировое достижение.