Появилось впечатляющее видео тумана над Украиной, снятое с высоты

С самолета, который пролетал над Харьковом, сняли видео туманной погоды в Украине.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вый Харьков".

Запись сделали с салона самолета, который летел в Харьков из Рима (Италия). Отмечают, что из-за непогоды рейс задержали, а самолет посадили на время во Львове.

На впечатляющих кадрах видно серое "покрывало", которое накрыло землю. Из-за густого тумана нельзя было рассмотреть город.

Напомним, синоптики прогнозируют, что туман в Украине задержится до конца недели. А с 28 октября в страну придет похолодание.

Как ранее сообщал "Апостроф", несколько дней подряд Киев окутывает густой туман, который создает серьезные препятствия для автомобилистов. В связи с этим пользователи соцсетей продолжают публиковать забавные фотожабы.