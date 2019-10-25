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Появилось впечатляющее видео тумана над Украиной, снятое с высоты

пятница, 25 октября 2019, 10:05
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С самолета, который пролетал над Харьковом, сняли видео туманной погоды в Украине.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вый Харьков".

Запись сделали с салона самолета, который летел в Харьков из Рима (Италия). Отмечают, что из-за непогоды рейс задержали, а самолет посадили на время во Львове.

На впечатляющих кадрах видно серое "покрывало", которое накрыло землю. Из-за густого тумана нельзя было рассмотреть город.

Напомним, синоптики прогнозируют, что туман в Украине задержится до конца недели. А с 28 октября в страну придет похолодание.

Как ранее сообщал "Апостроф", несколько дней подряд Киев окутывает густой туман, который создает серьезные препятствия для автомобилистов. В связи с этим пользователи соцсетей продолжают публиковать забавные фотожабы.

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