Как выглядят любимые места в Киеве: появилась меткая фотожаба на сильный туман в городе

Несколько дней подряд Киев окутывает густой туман, который создает серьезные препятствия для автомобилистов. 24 октября не стало исключением и пользователи соцсетей продолжают публиковать забавные фотожабы.

Фотоколлаж на данную тему опубликовали на странице Kyiv live в Telegram.

Видимость в городе настолько плохая, что любой уголок города выглядит одинаково.

Заметим, что в четверг с самого утра в столице минимальная видимость не превышает 500 метров.

Как сообщал "Апостроф", в соцсетях делятся зрелищными фото окутаной туманом столицы. При этом городские власти заверяют, что туман - обычное явление.

Также что в Украине зафиксированы рекордные уровни загрязнения воздуха, представители властей и эксперты называют ряд причин, которые могут объяснить ситуацию.

Кроме того, туман, который охватил Одессу в последние дни, доставил массу неудобств для жителей и гостей города, которые планировали совершить перелеты.Так, авиакомпания Ryanair отложила свой утренний рейс Краков - Одесса.