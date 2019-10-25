Путин попал на меткую карикатуру из-за дружбы с Африкой

В сети опубликовали смешную карикатуру с президентом России Владимиром Путиным.
Картинку нарисовал художник Андрей Петренко и разместил на своей странице в Twitter.
На карикатуре изобразили главу РФ вместе с африканским вождем.
"Вождь вождя видит издалека...", - подписали ее в интернете.
Карикатуру нарисовали в связи с дружбой Путина с Африкой, после того как в Сочи прошел форум "Россия - Африка". Там шла речь об экономическом сотрудничестве.
Скорее всего в карикатуре намекнули на встречу президента России с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Как сообщал "Апостроф", президент Российской Федерации Владмир Путин в очередной раз стал "героем" карикатуры. В сети его высмеяли из-за скандальных кадровых решений по Совету при президенте по правам человека.