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Город счастья: в сети показали выставку военной техники Путина в Крыму

суббота, 26 октября 2019, 21:58
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В сети разместили фотографии российской техники, которую показали жителям в аннексированном РФ Крыму.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Выставку военной техники Путина организовали в оккупированном городе Ялта.

"Город счастья, город-мечта, попадаешь... Ялта новости туризма а ля рюс", - прокомментировала блогер мероприятие и опубликовала фото боевых машин, а также корабля Чорноморского Флота РФ. Его блогер назвала "круизный лайнер" для туристов.

Как сообщал "Апостроф", в интернете вызвало резонанс видео, на котором зафиксирована российская военная техника в оккупированном Российской Федерацией Крыму. Пользователи сети тем временем отмечают, что сейчас военной техники на полуострове точно больше, чем туристов.

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