Опасно для жизни: опубликованы свежие фото супертумана в Украине

Утром в субботу, 26 октября, многие города Украины снова покрыл густой туман: в частности, видимость на дорогах Львовской области значительно ухудшилась.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Facebook депутатом Львовского горсовета Игорем Зинкевичем.

Как можно заметить на снимках, на дорогах сложно рассмотреть что-либо на дистанции уже в сто-двести метров.

"Во Львове и области Львовской – туман! Будьте осторожны и внимательны", – сопроводил предупреждением свои фото Зинкевич.

"И Wizz Air снова кружит над Львовом", – добавили в комментариях.

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Напомним, 26 октября во всех областях Украины из-за тумана будет сохраняться желтый уровень опасности – потенциально опасные погодные условия.

Кроме того, как ранее сообщал "Апостроф", в соцсетях делятся зрелищными фото окутанного туманом Киева.