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Появились новые подробности и первые фото с места кровавой бойни в воинской части России

суббота, 26 октября 2019, 11:57
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Появились новые подробности стрельбы в российской военной части, где погибли восемь солдат.

Выяснилось, что стрелявший Шамиль Шамсутдинов сдался и не оказывал сопротивления.

Задержание проводила местная группа подразделения "Антитеррор", которая успела за две минуты экипироваться, а затем лоб в лоб столкнулаась со стрелявшим солдатом.

При этом бойцы говорят, что они ожидали, что Шамсутдинов открое огонь и по ним.

Когда один из военных предупредил стрелявшего о том, что откроет огонь, тот откинул автомат в сторону, после чего лег на землю.

На допросе парень заявил, что не жалеет о содеянном. Следствие считает, что причиной стрельбы были неуставные отношения в части, проще говоря, дедовщина.

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Как ранее сообщал "Апостроф", 9 октября в немецком городе Галле неизвестный устроил стрельбу из автомата у синагоги. Кроме того, на еврейском кладбище в тот же день была взорвана ручная граната.

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