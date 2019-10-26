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Сколько украинцев оставят без субсидий на коммуналку: озвучен прогноз

суббота, 26 октября 2019, 07:10
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Кабинет министров накануне принял ряд решений по субсидиям на услуги ЖКХ, что может привести к уменьшению количества получателей субсидий.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Уже сейчас известно, что на 2020 год на выплату субсидий в проекте госбюджета заложено почти на 7,5 миллиардов гривен меньше, чем в 2019 году.

Урезать число получателей намерены путем проведения верификации субсидий. Как ожидается, отпасть могут около миллиона украинцев.

Впрочем, не исключено, что все может быть и хуже.

В частности, координатор жилищно-коммунальных программ Гражданской сети ОПОРА Татьяна Бойко считает, что прогнозировать уменьшение количества получателей субсидий – дело безнадежное.

"Насколько их станет меньше – спрогнозировать очень сложно", - сказала она "Апострофу".

Согласен с ней и эксперт по вопросам ЖКХ Сергей Дяченко. "Насколько их число сократится – я думаю, вам это никто не скажет".

Как известно, в прошлый отопительный сезон субсидии получали 4 миллионов украинских семей.

Больше о верификации субсидий и пенсий в Украине читайте в материалах "Апострофа".

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