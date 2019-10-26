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Загрязнение воздуха в Украине: названы города, где зафиксировано превышение нормы

суббота, 26 октября 2019, 10:52
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В субботу, 26 октября, в Украине не зафиксировано значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, показатели оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли в воздухе не превышены.

При этом в пресс-службе ведомства отмечают, что в Украине ожидается слабый ветер, повышение температуры воздуха и густые туманы. Такие события способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ.

Превышения предельно допустимых концентраций обнаружено только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском.

Напомним, что столицу Украины на протяжении многих дней накрывает плотный туман: в стороне от обсуждений погодной ситуации в Киеве не остаются и звезды шоу-бизнеса.

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