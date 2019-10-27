Министр культуры взбудоражил сеть заявлением о выступлениях артистов в Крыму

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский назвал "смелыми" тех украинских артистов, которые едут выступать в аннексированный Россией Крым без нарушения правил пересечения границы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Радио Свобода.

"В моем понимании, если украинский артист пересекает украинскую границу и едет на украинскую территорию, которая временно оккупирована, и выступает там, и доносит украинский контекст, я считаю, что это очень смелый человек", – сказал он в интервью изданию.

При этом он добавил, что выступления украинских артистов в Крыму – "это рискованно".

В сети бурно отреагировали на заявление министра.

Как сообщал "Апостроф", ранее Мисс Украина-2019 разозлила сеть нелепым ответом о Крыме. Также Маргарита Паша пожелала Крыму "только процветания", не уточнив при этом в составе какого государства.