В оккупированном Донецке открыли магазин с необычным названием: в сети волна смеха

Во временно оккупированном боевиками Донецке рассмешили открытием мясного магазина со странным названием.

Его фото опубликовал на своей странице в Twitter журналист и блогер Денис Казанский.

"В Донецке на проспекте Ильича открылся магазин "Мясной Ильич". И это не шутка", - написал он.

На снимке и правда видно магазин со странной вывеской.

"Не хватает теперь только "Молочного Сталина", - прокомментировал фото блогер.

В сети тут же высмеяли интересный кадр, снятый в городе, оккупированном боевиками.

"Овощной Андропов и булочная Молотова", - шутят пользователи.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился интересный рассказ о ночной жизни в Донецке. В частности, ночные улицы в городах на оккупированных территориях практически пустые.