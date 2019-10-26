Только ползком: появился интересный рассказ о ночной жизни в Донецке, видео

В оккупированном Донецке и других подконтрольных боевикам городах ночью по улицам можно двигаться разве что ползком, так как действует комендантский час.

Об этом рассказала местная жительница, видео с которой обнародовано на странице Vіtаuskаs в Twitter.

"На улицу можно выйти только если ты быстро бегаешь, есть плащ-невидимка или ты можешь передвигаться ползком. Полиция ночью работает особо бдительно. Ночью не работает ни одно заведение. Ни магазины, ни кафе. Гвоздь программы - ночные клубы до 10 вечера", - отметила она.

По словам девушки, ночные улицы на оккупированных территориях практически пустые.

"ДНР". Маленькая Швейцария без солдат НАТО, "биндероацев" и прочих фашистов. И украинским языком тоже больше никто не пытает pic.twitter.com/5JEFRLF5x3 — Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) 25 жовтня 2019 р.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном боевиками Донецке остались упоминания об Украине, в частности таблички и вывески.