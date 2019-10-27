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В Украину зайдет похолодание: синоптик рассказала о "сюрпризах"

воскресенье, 27 октября 2019, 17:14
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С понедельника, 28 октября, в Украину придет похолодание.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"28 октября в Украине начнет заходить похолодание с северо-запада. На Ровенщине, Волыни, Львовщине температура воздуха снизится до +10 + 12 градусов", - пишет она.

По ее словам, на остальной территории в течение дня ожидается +13 +18 градусов, на юге и в центре местами до 20 градусов. Без осадков тоже не обойдется.

"Наконец появится хоть какой-то дождь - преимущественно на Западе, вечером и на Севере. Остальные Украине - без осадков", - добавила синоптик.

Что касается Киева, то понедельник предполагается влажным, с туманом, а вечером и с небольшим дождем.

"Температура воздуха в столице завтра днем еще будет комфортной, до + 13 + 14 градусов. Во вторник - + 8 + 10 градусов, а со среды похолодание усилится до ночных морозов и дневных + 4 + 6 градусов", - добавил Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик дал детальный прогноз погоды на ноябрь.

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