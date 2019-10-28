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На сколько и у кого вырастут пенсии в 2020 году: названы цифры

понедельник, 28 октября 2019, 09:02
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В новом бюджетном году в Украине будет проведен пересмотр показателей минимальной пенсии.

Об этом сообщает "АиФ.ua".

Отмечается, что правительством запланированы три этапа повышения этих пенсий – в январе (военным), а также в июле и декабре (минимальная пенсия).

В частности, в 2020 году "минималка", которая равняется размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, вырастет на 8% - с 1638 до 1769 гривен (131 гривна).

Индексация пенсий запланирована на март будущего года. Она станет возможной в том случае, если власть проведет реформу прожиточного минимума (ПМ), отвязав его от многих выплат. Это поможет ПМ стать "реалистичным".

Нововведение может быть закреплено уже в ноябре, когда парламентарии будут голосовать за государственный бюджет на 2020 год во втором чтении. Со слов депутата от фракции "Слуга народа", председателя комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой, мартовское повышение пенсии может состояться на уровне 12-13%.

Проект государственного бюджета на 2020 год включает расходы на выплату пенсий и покрытие дефицита ПФУ в размере 172,6 млрд гривен.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Украине собираются проверить всех, кто получает социальные выплаты от государства: под мониторинг попадут получатели пенсий, льгот, субсидий и стипендий.

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