Одесса и не только: стало известно о тревожной ситуации с загрязнением воздуха в Украине

Стало известно, где именно в Украине наблюдается превышение уровня загрязнения воздуха, правда в предельно допустимых показателях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В частности, по данным специалистов, незначительные превышения предельно допустимых концентраций имеют место только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском.

"В целом, синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха", - отмечают в ведомстве.

Что на самом деле происходит с экологией в Киеве, и есть ли реальные основания для опасений, читайте в материале "Апострофа": Чревато смертельным исходом: что происходит с воздухом в Украине.