Украинский спецназ впервые в истории станет частью НАТО

В 2020 году на боевое дежурство в составе Сил реагирования НАТО (NRF) поступит подразделение Сил специальных операций ВСУ.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал офицер ССО ВСУ.

Следует отметить, что указанный 140-й центр Сил специальных операций ВСУ прошел сертификацию и получил право привлекаться в силы быстрого реагирования НАТО.

При этом для сертификации по стандартам SOF НАТО готовится еще одно подразделение украинских военнослужащих.

Недавно группа украинских офицеров ССО оценивала готовность привлекаться к дежурствам коллег из Хорватии.

"Хорватия является членом НАТО, коалицией они обеспечены полностью - начиная от транспортных средств и гаджетов к в целом базы по стандартам НАТО. Вроде все в наличии, впрочем хорватский подразделение в NRF не проходит. Пока не готовы… Со своей стороны, мы подсказали им ошибки. Надеемся, у коллег все получится", - рассказывает украинский офицер.

NRF были созданы на ноябрьском саммите НАТО 2002 в Праге по инициативе министра обороны США Дональда Рамсфелда. Они состоят из войск сухопутных, специального назначения, воздушных, морских сил, и готовы в течение 5 дней выступить для проведения операций эвакуации или реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира. Способны удерживать противника в течение 30 дней до подхода основных сил, при необходимости готовы выполнять операции силового входа, или вторжения ударной группы.

Вопрос применения NRF лежит в юрисдикции совета НАТО.

Как сообщал "Апостроф", ранее начальник штаба ВСУ пояснил, что для того, чтобы украинской армии достичь уровня НАТО, следует перестроить систему руководства Вооруженными силами, а также адаптировать программное обеспечение войска.