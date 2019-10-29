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Куда отойдут ВСУ и кто останется в "серой зоне": карта полного разведения сил на Донбассе

вторник, 29 октября 2019, 21:14
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Появилась карта разведения сил на Донбассе, которое на данный момент проходит в Золотом, а дальше будет происходить в Петровском (в районе Богдановки) и еще на четырех участках вдоль всей линии соприкосновения.

Ее публикует "Апостроф" со ссылкой на depo.ua.

Отмечается, что процесс отвода на каждом участке будет занимать 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток. Процесс может начаться только после того, когда пройдут семь дней полного прекращения огня на участке разведения и это будет подтверждено миссией ОБСЕ.

В зависимости от обстановки на каждом из участков войска могут быть отведены примерно на 2 километра. Таким образом, в случае полного разведения сил украинская армия оставит около 30 населенных пунктов, которые сейчас ею контролируются в так называемой серой зоне.

Согласно полученной карте разведения войск в Донецкой и Луганской областях, так называемая буферная или "серая" зона будет проходить по всей линии фронта: на одних участках она будет шире, на других будет простираться в обе стороны всего на несколько километров.

Карта полного разведения сил на Донбассе
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Карта полного разведения сил на Донбассе
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Карта полного разведения сил на Донбассе
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Карта полного разведения сил на Донбассе
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Карта полного разведения сил на Донбассе
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Карта полного разведения сил на Донбассе
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Таким образом, на Луганщине из-под контроля ВСУ выйдут следующие населенные пункты: Сизое, Болотенное, Песчаное, Счастье, Старый Айдар, Передельское, Геевка, Лобачево, Лопаскино, Славяносербск, Трехизбенка, Кряковка, Крымское, Орехово-Донецкое, Новотошковское, Ореховое и Катериновка.

Частично демилитаризованными станут (линия отвода пройдет прямо по ним) Валуйское, Станица Луганская, Золотое и Попасная.

Подробнее о разведении сил на Донбассе, читайте в материале "Апострофа": Разведение под звук обстрелов: что происходит в Золотом на Донбассе.

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