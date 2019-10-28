Добровольцы на Донбассе попали под обстрел боевиков в Золотом: видео

Боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе в районе разведения сил в Петровском и Золотом, куда недавно приезжал с визитом президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил в Facebook заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев.

"Только что обстреляли добровольцев, которые говорили с президентом. В прямом эфире ATR мы общались как раз с Денисом Янтарем, и он вынужден был прервать разговор", - рассказал он.

Напомним, Денис Янтарь это тот доброволец, который спорил с президентом Владимиром Зеленским на линии соприкосновения на Донбассе во время его визита в зону военного конфликта на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о количестве населенных пунктов, где должны провести разведения сил.