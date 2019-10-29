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Оккупанты заявили о задержании украинца с боеприпасами на админгранице с Крымом

вторник, 29 октября 2019, 16:47
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29 октября пограничники российской ФСБ сообщили о попытке гражданина Украины ввести оружие в аннексированый Крым.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

"В автомобильном пункте пропуска" Перекоп "при осмотре транспортного средства, прибывшего из Херсонской области под управлением гражданина Украины 1960 года, в одной из сумок сотрудники управления выявили несколько светошумовых патронов калибром 9 мм", - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

Кроме того, мужчина не смог объяснить цель провоз боеприпасов на территорию полуострова. Патроны изъяли и передали специалистам экспертно-криминалистического центра "для проведения баллистического исследования, по результатам которого в отношении владельца будет решаться вопрос об избрании меры административного воздействия".

Стоит отметить, что подтверждения этой информации из других источников нет.

Как сообщал "Апостроф", 27 октября, на набережной одного из главных курортных городов оккупированного Крыма, Ялты, прошла выставка военной техники российской армии.

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