От холода к теплу: синоптик дала интересный прогноз на зиму в Украине

В Украине будущая зима не будет холоднее, чем прошлогодняя.

Об этом рассказала "Апострофу" доктор физико-математических наук, заведующая отделения климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вазира Мартазинова.

По ее словам, среднемесячные характеристики зимой 2019-2020 будут выше нормы 1961-1990 годов. Но в течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры - от холода к теплу. Могут появиться положительные дневные температуры. Хоть они и будут небольшими, но создадут условия, чтобы снежный покров не лег.

Синоптик заверила, что зима будет менее снежная, чем обычно. Это может негативно сказаться на сельскохозяйственной деятельности - если холод будет поступать на открытую территорию, где не будет снега. Если будет хоть незначительный снег, то холод не повредит. В целом, похолодания не будут длительными – в пределах 2-3, максимум 5 дней, потому большого ущерба сельхозугодиям не принесут.

Малоснежные зимы могут повлиять на гидрологические объекты, например, озера. Но не стоит сильно тревожится, потому что осадки, которые выпадают в виде дождя или снега, могут в один день покрыть всю месячную норму. Это происходит, потому что сейчас атмосферная циркуляция очень активная. Поэтому не стоит думать, что воды не будет хватать, скажем, озеру Свитязь, которое в этом году обмелело.

"Климат Украины сейчас – это из крайности в крайность. Сегодня синоптическая ситуация неустойчива, но в скором времени она изменится на понижение температуры. Глобальное потепление заметно, если говорить в общем. Если сравнить соотношения температур за три месяца, то там будут большие перепады – холод-тепло, тепло-холод. Но тепло будет побеждать, его будет больше. Это и есть влияние глобального потепления на температуру в Украине", - рассказала Мартазинова.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Из крайности в крайность: какой будет погода в Украине в 2020 году".