Признание ПЦУ Элладской церковью: появился текст письма Епифанию и реакция УПЦ (МП)

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний получил письмо от Священного Синода Элладской православной церкви с признанием церковного единства с Православной церковью Украины (ПЦУ).

Текст письма полностью опубликован на официальной странице ПЦУ.

"Поэтому радуемся и мы доброй вести о том, что общие стремления и действия увенчались успехом и разрушено преграду, которая стояла посередине между Вами и нами, православными и братьями во всем... возносим молитвы всем сердцем с нашей Святейшей Апостольской Элладской Церкви, посылая Вашему Блаженству поцелуй братской любви и протягивая руку Церковного Общения", - сказано в письме, подписанном председателем Синода Блаженнейшим архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом II.

На это признание единства Православной церкви Украины и Элладской церкви уже отреагировали в Украинской православной церкви (Московского патриархата), назвав это решение архиепископа Афинского "ножом в спину".

"Выражаем сожаление в связи с этим решением, которое противоречит священным канонам и традиции Церкви, а также является большой ошибкой, которая наносит вред как Православию в Украине, так и всеправославному единству. Данное решение является ножом в спину канонической Украинской Православной Церкви, которая все годы страдала от церковного раскола и продолжает страдать от раскольников и сегодня, отстаивая канонический порядок в Церкви", - сказано в распространенном сообщении УПЦ (МП)

В ближайшее время Священный Синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) будет принимать решение относительно возможности дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с духовенством Элладской Церкви.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Русской православной церкви заявили, что разорвут общение с иерархами Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые признают Православную церковь Украины.