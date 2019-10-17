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РПЦ пригрозила друзьям Украины и сделала выпад против Варфоломея

четверг, 17 октября 2019, 20:20
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В Русской православной церкви разрывают общение с иерархами Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые признают Православную церковь Украины.

Об этом заявил в четверг, 17 октября, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Свое заявление он сделал после внеочередного заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ), которое состоялось в Москве в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре.

"Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольничьих сообществ", - цитируют слова Легойды российские СМИ.

Кроме того, РПЦ не будет благословлять посещение паломниками монастырей и других святых мест, находящихся под управлением тех, кто признает "неканонические структуры Украины". "Соответствующая информация будет широко распространена среди паломнических и туристических организаций стран, составляющих каноническую территорию нашей церкви", - пригрозил председатель Синодального отдела.

РПЦ также уполномочила патриарха Кирилла прекратить упоминать в богослужении предстоятеля ЭПЦ архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II в случае, если он вступит в молитвенное общение с представителями ПЦУ.

Ответственность за этот разрыв с Элладской православной церковью в РПЦ возложили исключительно на Патриарха Константинопольского Варфоломея.

"Если украинский раскол будет действительно признан Элладской православной церковью или ее предстоятелем… полнота ответственности за это разделение ляжет прежде всего на Патриарха Константинопольского Варфоломея и на те внешние политические силы, в интересах которых был "легализован" украинский раскол", - сказал журналистам Владимир Легойда.

Как сообщал "Апостроф", раньше Греческая церковь подписала документ с предложением к Собору признать автокефалию Церкви Украины.

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