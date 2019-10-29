У офиса Зеленского начался протест против разведения сил: онлайн видео

Под Офисом Президента активисты устроили акцию "Ни шагу назад!", в ходе которой выступают против разведения сил на Донбассе, происходящее на данный момент в Золотом.

Соответствующая видеотрансляция опубликована на YouTube.

Активисты выступают за недопустимость любых действий, которые ставят под угрозу суверенитет Украины, жизнь и безопасность украинцев. Кроме того, они не поддерживают разведения войск, которое считают отступлением, без объективных на то причин.

Напоминим, что во вторник, 29 октября, на Донбассе началось разведение сил в Золотом и в ближайшее время аналогичные мероприятия начнутся в Петровском.

Подробнее о разведении сил на Донбассе, читайте в материале "Апострофа": Разведение под звук обстрелов: что происходит в Золотом на Донбассе.