В Киеве произошло серьезное ЧП с выбросом радиации: есть ли угроза для населения

В понедельник, 28 октября, в физико-химической лаборатории в Киеве произошло серьезное ЧП с выбросом радиации, но угрозы для населения нет, поскольку радиационного излучения снаружи здания не обнаружили.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Инцидент произошел в лаборатории центральной геофизической обсерватории ГСЧС Украины, которая расположена по адресу Проспект Науки, 39.

Отмечается, что повышенный уровень радиационного излучения был обнаружен во время проверки замеров радиационного фона, однако угрозы персоналу лаборатории и окружающей среде нет.

"29 октября с 09:00 запланировано заседание комиссии ТЭБ и ЧС по данному вопросу с привлечением представителей Государственной корпорации Украинское государственное объединение "Радон" с целью дальнейшей утилизации загрязненных фрагментов здания", - сказано в сообщении.

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