Будут новые данные для Гааги: СБУ вывезла из Донецка важного свидетеля

Сотрудники Службы безопасности Украины провели очередную спецоперацию на Донбассе и вывели с оккупированной территории бывшего представителя группировки "Центр специальных операций МГБ ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В СБУ уточнили, что структура под названием "МГБ ДНР" полностью контролируется Россией.

Уточняется, что задержанный был свидетелем преступлений боевиков, в частности, незаконных задержаний и пыток пленных украинских военнослужащих. Также он может свидетельствовать о деятельности российских спецслужб на оккупированной территории Украины.

В СБУ уточнили, что бывший член "МГБ ДНР" сам согласился покинуть ОРДО для предоставления информации украинской разведке. Его проверили и выявили, что он не принимал непосредственного участия в боевых действиях, и не совершал тяжких правонарушений. Суд освободил его уголовной ответственности.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники СБУ провели спецоперацию по поимке опасного боевика, заманив его на подконтрольную правительству территорию.