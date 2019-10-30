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Будут новые данные для Гааги: СБУ вывезла из Донецка важного свидетеля

среда, 30 октября 2019, 18:07
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Сотрудники Службы безопасности Украины провели очередную спецоперацию на Донбассе и вывели с оккупированной территории бывшего представителя группировки "Центр специальных операций МГБ ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В СБУ уточнили, что структура под названием "МГБ ДНР" полностью контролируется Россией.

Уточняется, что задержанный был свидетелем преступлений боевиков, в частности, незаконных задержаний и пыток пленных украинских военнослужащих. Также он может свидетельствовать о деятельности российских спецслужб на оккупированной территории Украины.

В СБУ уточнили, что бывший член "МГБ ДНР" сам согласился покинуть ОРДО для предоставления информации украинской разведке. Его проверили и выявили, что он не принимал непосредственного участия в боевых действиях, и не совершал тяжких правонарушений. Суд освободил его уголовной ответственности.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники СБУ провели спецоперацию по поимке опасного боевика, заманив его на подконтрольную правительству территорию.

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