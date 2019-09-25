СБУ провела спецоперацию по задержанию опасного боевика ЛНР: появились детали и фото

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели спецоперацию по поимке опасного боевика, заманив его на подконтрольную правительству территорию.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Боевик заинтересовал силовиков тем, что в его "послужном списке" имеется "активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в частности в ожесточенных боевых действиях неподалеку Дебальцево".

Помимо этого, задержанный житель Луганской области дежурил на блокпостах так называемой ЛНР возле оккупированного города Сорокино (Луганская область). А в сентябре этого года он даже проходил военную службу в так называемом "Таможенном комитете ЛНР".

Напомним, как сообщал "Апостроф", недавно украинские силовики провели блестящую операцию по поимке на территории оккупированного Донбасса экс-начальника ПВО так называемой "ДНР" Владимира Цемаха. В сети напомнили видео, на котором он хвастался, как забирал и прятал "Бук", из которого был сбит пассажирский самолет.

Позже Цемаха Россия обменяла во время масштабного обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября. Позже стало известно, что Цемах вернулся на территорию оккупированного Донбасса.