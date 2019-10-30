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"Желтый режим" и ситуация в Золотом: появились свежие фото и подробности разведения сил

среда, 30 октября 2019, 21:20
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В среду, 30 октября, на линии размежевания сторон возле Золотого-4 в зоне операции Объединенных сил продолжилось разведение сил и средств.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

На место также прибыли представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые встретились с командующим ООС Владимиром Кравченко и посетили населенные пункты Катериновка и Золотое-4, где пообщались с местным населением.

"Командование ООС напоминает, что Золотое-4 не входит в область разведения №2. Населенный пункт был и остается под контролем украинских войск, а население - под защитой Вооруженных Сил Украины", – подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Однако блогер и волонтер Дана Яровая на своей странице в Facebook высказала альтернативное мнение по поводу развода сил и введенния так называемого "желтого режима" в зоне ООС.

Напомним, подробнее о процессе развода сил и средств в зоне ООС читайте в материале "Апострофа": Разведение под звук обстрелов: что происходит в Золотом на Донбассе.

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