Никому не нужен: "одиночество" Крымского моста показали свежими фото

В сети продолжают делиться фотографиями пустеющего моста через Керченский пролив, который соединяет Россию и оккупированный Крым. На новых снимках видно, что популярностью дорогостоящее сооружение не пользуется.

Новые кадры с места событий в Twitter опубликовал пользователь RoksolanaToday&Крым25%.

На них видно, что по мосту практически нет движения, хотя оккупационные власти Крыма возлагали большие надежды на то, что он будет пользоваться спросом.

"Висит одинокая скрепа", - подписал фотографии автор публикации.

Как ранее сообщал "Апостроф", по данным экспертов, Крымский мост, который соединяет оккупированный полуостров с Краснодарским краем России, фактически обречен из-за карстовых полостей.

Также в сети ярким видео на примере обрушившегося моста в Москве показали, какая участь ожидает Крымский мост. Инцидент произошел в среду, 25 сентября. На опубликованых кадрах можно увидеть обрушившуюся конструкцию.