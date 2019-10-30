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Никому не нужен: "одиночество" Крымского моста показали свежими фото

среда, 30 октября 2019, 11:50
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В сети продолжают делиться фотографиями пустеющего моста через Керченский пролив, который соединяет Россию и оккупированный Крым. На новых снимках видно, что популярностью дорогостоящее сооружение не пользуется.

Новые кадры с места событий в Twitter опубликовал пользователь RoksolanaToday&Крым25%.

На них видно, что по мосту практически нет движения, хотя оккупационные власти Крыма возлагали большие надежды на то, что он будет пользоваться спросом.

"Висит одинокая скрепа", - подписал фотографии автор публикации.

Как ранее сообщал "Апостроф", по данным экспертов, Крымский мост, который соединяет оккупированный полуостров с Краснодарским краем России, фактически обречен из-за карстовых полостей.

Также в сети ярким видео на примере обрушившегося моста в Москве показали, какая участь ожидает Крымский мост. Инцидент произошел в среду, 25 сентября. На опубликованых кадрах можно увидеть обрушившуюся конструкцию.

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