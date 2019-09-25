Будущее путинского моста в Крым показали одним видео из России

В сети ярким видео на примере обрушившегося моста в Москве показали, какая участь ожидает Крымский мост.

Соответствующее видео опубликовали на странице в Twitter.

"В Москве при строительстве ЦКАД обрушился пролет. Крымский мост в будущем будет выглядеть именно так)))", - говорится в подписи к кадрам.

Стоит отметить, что инцидент произошел в среду, 25 сентября. На кадрах можно увидеть обрушившуюся конструкцию. Открывшаяся взгляду картина выглядит удручающе.

В москве при строительстве цкад обрушился пролёт. Крымский мост в будущем будет выглядеть именно так)))) 25.09. pic.twitter.com/BfpcDwGyt4 — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) 25 сентября 2019 г.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Россия устроила новые испытания Крымского моста и опозорилась.

Также проектировщикам Керченского моста указали на серьезный просчет.

Подробнее о скандалах вокруг строительства Керченского моста, читайте в материале "Апострофа": Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет.