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Будущее путинского моста в Крым показали одним видео из России

среда, 25 сентября 2019, 22:56
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В сети ярким видео на примере обрушившегося моста в Москве показали, какая участь ожидает Крымский мост.

Соответствующее видео опубликовали на странице в Twitter.

"В Москве при строительстве ЦКАД обрушился пролет. Крымский мост в будущем будет выглядеть именно так)))", - говорится в подписи к кадрам.

Стоит отметить, что инцидент произошел в среду, 25 сентября. На кадрах можно увидеть обрушившуюся конструкцию. Открывшаяся взгляду картина выглядит удручающе.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Россия устроила новые испытания Крымского моста и опозорилась.

Также проектировщикам Керченского моста указали на серьезный просчет.

Подробнее о скандалах вокруг строительства Керченского моста, читайте в материале "Апострофа": Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет.

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