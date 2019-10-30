Ученые выяснили, где находится "колыбель человечества"

Ученые выяснили, что первые Homo sapiens появились 200 тысяч лет назад на территории Ботсваны – страны в Южной Африке.

Об этом сообщает CNN.

К такому выводу пришла группа ученых во главе с Ванессой Хейс из Института медицинских исследований Гарвана и Университета Сиднея.

"Некоторое время было понятно, что анатомически современные люди появились в Африке около 200 000 лет назад. Однако точное место возникновения и дальнейшего распространения наших ранних предков, – сказала Ванесса Хейс. – Мы смогли точно определить место, которое мы считаем, что это наша родина человека".

Это территория находится на юг от бассейна реки Большого Замбези, включает северную Ботсвану и части Намибии и Зимбабве. Сейчас здесь пустыня Калахари.

Кроме того, в результате исследования выяснилось, что Homo sapiens появились около 200 тысяч лет назад и мигрировали через 70 тысяч лет из-за изменения климата. Люди мигрировали по двум направлениям – первая волна мигрантов отправилась на северо-восток, вторая – на юго-запад. Часть людей осталась на месте и проживает там по сей день.

Как сообщал "Апостроф", американский инженер и предприниматель Илон Маск спрогнозировал будущее человечества и назвал дату апокалипсиса.