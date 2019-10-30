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В Раде произошла потасовка из-за законопроекта о расследовании трагедии 2 мая в Одессе, видео

среда, 30 октября 2019, 13:17
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Во время заседания Верховной Рады 30 октября произошла потасовка между депутатами. Народные избранники спорили из-за расследования трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года.

Так, депутаты отклонили постановление о создании временной следственной комиссии по трагедии в Одессе, что с недовольством воспринял депутат Николай Скорик. В ходе конфликта он толкнул "слугу народа" Николая Тищенко, после чего другие нардепы начали успокаивать стороны.

При этом первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук попросил депутатов занять свои места, или же заседание будет закрыто.

"Я прошу докладчика остановиться. Уважаемые коллеги, я призываю к спокойствию. Я прошу занять свои места. Если за минуту народные депутаты не сядут на свои места, я буду вынужден закрыть заседание", - подчеркнул Стефанчук.

Напомним, что фракция "Слуга народа" выступила с жестким заявлением по поводу высказывания нардепа от "ЕС" Софии Фединой в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

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