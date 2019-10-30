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В Украине задержали российского агента, собиравшего секретные данные про ВСУ: фото

среда, 30 октября 2019, 17:44
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В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали агента российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) при получении секретных материалов, касающихся оборонной сферы нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, житель Черкасской области был завербован кадровым офицером ФСБ РФ во время его пребывания на территории страны-агрессора.

"За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передачи разведывательной информации относительно обороноспособности Украины. Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими ВС Украины", - сказано в сообщении украинской спецслужбы.

Собранные сведения задержанный агент ФСБ хранил в специальном техническом средстве со встроенной камерой и передавал по секретным каналам связи.

По этому факту продолжаются следственно-оперативные действия в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее пограничники российской ФСБ сообщили о попытке гражданина Украины ввести оружие в аннексированый Крым.

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