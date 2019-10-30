Заявление Зеленского об Украине и Apple высмеяли забавной фотожабой

В сети продолжают обсуждать выступление президента Украины Владимира Зеленского на форуме в Мариуполе, где он сравнил Украину с компанией Apple.

"Мы – Apple, начинающая свой путь в гараже. Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы точно знаем, что на смену самой темной ночи непременно приходит очень яркий рассвет", - сказал глава государства 29 октября во время форума.

Так, блогер Алексей Голобуцкий по этому поводу опубликовал фотожабу, на которой запечатлены создатели Apple, которые сидят в гараже и якобы обсуждают Украину.

Детальнее про форум в Мариуполе читайте в материале "Апострофа": Уже яблоко, но еще не Apple: как Зеленский уговаривал инвесторов вложиться в Украину.