Ничего не будет: в сеть попала интересная переписка нардепов в Раде, фото

Народного депутата Ярослава Дубневича, подозреваемого в причастности к коррупционным схемам, не будут задерживать во время заседания парламента 31 октября, несмотря на то, что Рада дала добро на его арест.

Об этом стало известно из переписки народных депутатов в зале заседания Рады, фотографию которой опубликовал журналист Ян Доброносов.

Так, в переписке одного из "слуг народа" говорится, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка лично подтвердил, что Дубневича задерживать в здании Рады не будут.

Как известно, 30 октября комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента признал законным и обоснованным представление генпрокурора Руслана Рябошапки о даче согласия народных депутатов на привлечение к ответственности, задержание и арест Дубневича.

Политика обвиняют в том, что будучи народным депутатом Украины предыдущего созыва и возглавляя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта, он вместе с сообщниками завладел средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". По данным следствия, средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками, юридическими лицами, через "согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно были использованы свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц".

Дубневич - народный депутат трех созывов Верховной Рады. В 2019 году, как и в 2014 году, попал в Раду по мажоритарной системе в округе №120. Сейчас является членом депутатской группы "За майбутнє".

Напомним, что 29 октября полиция пришла с обысками в дом экс-нардепа Богдана Дубневича, который расположен в селе Зубра Львовской области.