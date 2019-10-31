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В Киеве внезапно пошел снег: опубликованы фото и видео

четверг, 31 октября 2019, 10:20
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Утром в четверг, 31 октября, в Киеве продолжил падать снег, который внезапно начался вечером 30 октября.

Соответствующие фото и видео публикуют в социальных сетях жители столицы.

Мелкий снег наблюдается в разных районах Киева, в частности, в Голосеевском.

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Кроме снега, температура воздуха в последний день октября опустилась до -2 градусов. В течение дня синоптики прогнозируют солнечную погоду, однако похолодание продержится.

По Украине максимальная температура воздуха днем достигнет всего лишь 9 градусов тепла, а ночью синоптики прогнозируют заморозки до 5 градусов мороза в некоторых областях.


Напомним, подробнее о погоде в Украине читайте в материале "Апострофа": Из крайности в крайность: какой будет погода в Украине в 2020 году.

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